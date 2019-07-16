高鐵南延屏東 潮州鎮長力推「小港潮州案」

2019-07-16 15:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕交通部推動高鐵南延屏東計畫，目前有「燕巢案」、「左營案」及新增的「高雄案」與「小港潮州案」共4個方案，除了民間團體認為延伸至潮州鎮較具優勢，已成為屏東縣人口第二多的潮州鎮，鎮民也引頸期盼能敲定「小港潮州案」，潮州鎮長周品全今天更在臉書讚聲，認為高鐵南延潮州才能促進區域聯合經濟發展。

潮州鎮長周品全說，今年6月份潮州人口數躍升成為屏東縣第二大城鎮，其中超過8成以上人口集中都市計畫區內，顯見對交通運輸的需求，且潮州沒有空港、海港，鄰近鄉鎮經貿活動僅能被限縮在平面運輸，因此樂見「小港潮州案」的開發，未來可串連高雄海、空系統，對潮州及週邊鄉鎮發展助益良多。

民間組織「爭取高鐵到屏東聯盟」日前發表聲明，傾向小港潮州案，聯盟認為，該案有助於促進觀光發展，比六塊厝支線更具財務優勢；不過，屏東縣政府仍傾向延至六塊厝方案，縣府交旅處認為，屏東市六塊厝土地取得容易且腹地大，未來路線可以向南及向東再延伸，同時能整合現有鐵道系統，引進周邊土地開發提升經濟效益。

潮州黃姓鎮民則指出，高鐵南延應該一次到位，以長期來看，把路線拉到潮州最具效益，除了能夠吸引觀光人潮支撐利用率，台鐵車輛基地也在潮州，對於高鐵路線定線、土地取得等方面都有優勢，希望最後定案不要淪為低效益的「政治車站」。

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