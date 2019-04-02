高鐵南延審查仍卡關 考量國土區域發展研議銜接南迴

2019-04-02 17:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今天進行「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查，歷經約3小時討論，多數委員認為高鐵南延財務可行性低，最後請屏東縣政府從國土規畫角度，將案子進行調整後再審查，研議高鐵南延銜接南迴鐵路。

高鐵南延屏東可行性研究去年1月31日初次報交通部，交通部於4月23日邀集相關單位及專家學者審查，認為尚有許多國土規劃、屏東站址規劃、台鐵轉乘優化等議題需再補充，將該案退回要求補強。

鐵道局去年10月1日完成資料修正後再報交通部，10月底再遭交通部退件，要求補充沿台鐵路線延伸屏東可行性研究；後續補充後因使用台鐵路廊可行性低，主要仍以燕巢岔出、左營分岔兩案為主。

目前高鐵南延屏東已完成可行性研究的燕巢岔出、左營分岔兩方案，燕巢案估需總經費756億元、左營案619億元，高雄燕巢分岔案，部分高鐵列車到台南站後，會直接開往屏東而不進高雄左營站，預估台北－屏東站站停行車時間約136分鐘，直達車95分鐘，工期約11年；從左營站分岔出來，預估台北─屏東站站停行車需149分鐘，直達車約109分鐘，工期則約要10年。

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