高鐵延伸屏東「再議」 莊瑞雄怒嗆「下次到屏東開會」

2019-04-02 23:50

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣立委莊瑞雄昨天深夜在他的臉書粉專po出他在等車空檔泡麵當晚餐的照片，感動不少支持者，但今天「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告審查」會議，會議結論卻又是「再議」，讓莊瑞雄覺得「糟透了」，要求國發會及交通部下次把會議地點改到屏東，請與會委員親自體驗屏東的交通不便。

莊瑞雄說，他自進入立法院以來極力爭取高鐵南延屏東，交通部今天上午審查「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告審查」，由交通部政次黃玉霖主持會議，但現場約有半數的委員仍認為可行性低，需要進一步評估再審查。莊瑞雄對此表示質疑，他強調，現在連鐵道局都已表示技術可行，但竟還有人用舊思維思考高鐵南延，從沒以國土規劃的角度來思考問題。

昨天深夜才在臉書粉專po出在新左營高鐵站吃泡麵照片，除曝光隔日滿檔行程，更道盡屏東立委當天早上台北開會、傍晚回屏東跑行程、深夜再高鐵到台北，邊搭邊研讀各式會議所須資料，引來約2500名網友按讚或留言打氣他為國家打拼。莊瑞雄說，若隔天一早從東港的住家要到台北，因東港到新左營公路有交通堵塞的隱憂，更可能會因此而延誤到第一場會議的參與，

不過，相對今天下午的會議又是「再議」，他再度在粉專上發文，指下一次應該要把審查會議直接移到屏東，不要老是從台北看天下，他說，今天的會議歷經3小時討論，但與會委員約半數都仍認為全案可行性不高，尤其經濟效益、財務可行性方面，都有無法自償的隱憂存在。但他認為，審查委員一直侷限在舊有思維，甚至也沒看到近期台灣的發展，這樣的審查並不公平，也缺乏前瞻性。

莊瑞雄指出，以最近台灣情勢來說，中美貿易戰中台商、外商紛紛到台灣投資，從桃園以北的工業區都滿了，現在廠商是沿著高鐵找到台中工業區去進駐，廠商會願意往南走的原因，其中一個就是高鐵夠方便，只要事前時間規劃好，還是可以即時跟北部廠商做連結。在廠商紛紛南移進駐中南部的工業區時，屏東卻苦等不到廠商進駐，原因無他，就是交通不便。

他說，高鐵南延不僅僅是一個交通建設，且是一個縮短城鄉差距的重大建設，他要求國發會跟交通部，下次開會地點應該要移師屏東，不要每次都從台北看天下，讓委員們親身體會一下屏東交通的困境，了解高鐵南延的必要性，而不是反而因此阻撓了屏東的發展。po文除再度引來網友留言力挺，更有自稱曾是不支持高鐵南延屏東的屏東人，但今年過年時因為家人返鄉感到非常不方便，也開始轉變立場，後來燈會更因接駁讓問題被看見，也希望屏東人能一同爭取高鐵南延。

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