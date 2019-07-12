高鐵南延爆新路線 屏縣府：不知情但先求有再求好

2019-07-12 11:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對近日高鐵南延爆出新路線，即小港至潮州，屏東縣政府今天（12日）表示，之前毫無所悉，縣府尊重專業，但仍認為左營南延至六塊厝方案，不管是用地取得或是未來延伸性，此案最為可行；交通旅遊處長黃國維強調，無論如何，盡快將高鐵南延定案最重要，「先求有再求好」。

屏東縣政府今天（12日）表示，交通部於今年4月針對「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」之左營南延、燕巢岔出兩案進行審查，交通部已認為基於國土發展考量，高鐵延伸屏東有其必要性，屏東縣政府更於審查會中強烈表示希望能加快作業期程，未來要銜接東西部鐵道走廊，或完善高鐵走廊涵蓋範圍，高鐵南延屏東是必然要做的規畫項目。

屏東縣政府交通旅遊處表示，高鐵延伸屏東不能端看營運收入，評估要項應納入土地增值、創造就業機會、促進區域經濟發展及其稅收收益等面向，方能核實估算經濟與財務效益；另就現有軌道運具而言，高鐵速度最快、時間最節省，對實踐南北長距離城鄉之間交通相對便捷，故高鐵南延屏東方能真正實現南北交通平權，縮短城鄉差距。

屏東縣政府交通旅遊處強調，依今年4月交通部鐵道局評估高鐵路廊自左營岔出並於屏東市六塊厝設站，是因土地取得容易、腹地大，未來路線可以向南及向東再持續延伸，除鄰近屏東市區外，亦可整合現有鐵道系統，及引進周邊土地開發以提升經濟效益。後續高鐵南延屏東，將可配合交通部環島軌道政策規劃（西部高鐵、東部快鐵）之架構，續往屏南佈建以完善環島交通網絡、活絡地方發展。

縣府還說，至於近日新爆出的路線，屏東縣政府之前毫無所悉，但仍尊重專業，惟就時間是成本考量，高鐵南延屏東計畫遲未核定，勢必將花費更多社會及工程成本，希望中央就交通平權及均衡城鄉發展，就左營南延至六塊厝方案，不管是用地取得或是未來延伸性，屏東縣政府都認為此案最為可行，且已與交通部鐵道局討論多次，希望全案能盡速核定，讓高鐵延伸屏東有實質進展。

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