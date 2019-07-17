知名作家推文台南芒果 「其實不是很想推薦」的原因是…

2019-07-17 10:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府寄送名作家溫朗東一盒台南芒果，希望幫忙推廣，他延擱了5天才去拿，芒果仍是香氣直逼，他在臉書分享品文，好吃到讓他幽默告訴網友：「其實不是很想推薦.....我自己吃就好了，大家別去買...」、「嚇死人的好吃，好想做美食節目」。

溫朗東在臉書提到，有人要送書，通常是不會拒絕，書可以放著不管，芒果沒辦法，一時沒注意，這箱芒果就躺在警衛室5天了，再不拿怕要在警衛室放壞。

溫朗東說，拿回來的路上還在想，可以分給誰吃，一個人怕吃不完。打開一看，只有4個，每個都超大！「我摸了一下外皮，那種滑嫩的觸感，成熟的香氣，瞬間理智線就斷裂了，在流理台前面直接用手剝皮，剝了就啃......回過神來的時候，已經吃完了」。

溫朗東說「當你吃到這種水平的芒果，什麼芒果冰淇淋、芒果冰砂、芒果乾都只是替代品了。當季的芒果，沒有對手」，所以也不用煩惱送給誰吃了，「想到還有兩顆芒果，就對未來產生了強烈的、生存的渴望......」。

網友留言「雖然感覺很廢文，但很具有廣告效益」、「這是我看過最強大的推銷文，台南市政府找上你是個智慧的選擇！」「台南芒果超美味！台南人簽到」、「光是看這篇文章我的唾液就不斷的分泌了」。

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