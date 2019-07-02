南市議會也拚「芒果外交」 朝野議員同行訪日

2019-07-02 16:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會也拚「芒果外交」！南市議長郭信良將於7月9日至14日率領20位朝野議員出訪，與日本和歌山市議會簽署友好交流協定，並訪問京都市議會，更在日本舉辦3場芒果推廣活動，「水果經濟」成了政治流行顯學。

南市議會今（2）日舉辦行前宣傳會，這次出訪的市議會代表團，包含議長郭信良在內，還有吳通龍、蔡秋蘭、曾信凱、蔡旺詮、陳怡珍、林美燕、林易瑩、沈家鳳、許又仁、林阳乙、鄭佳欣、沈震東、陳昆和、周奕齊、杜素吟、Kumu Hacyo、劉米山、陳秋宏、林志聰共20位議員，盼此行為台南締造外交、農業、觀光三贏局面，共同推升南市議會的國際形象。

郭信良說，此行主要目的是要與和歌山市議會締結友好交流協定，從2016年起，包含和歌山市議會所有議員在內的日台友好議員聯盟每年都會派員到南市議會訪問，南市議會也早在去年就決定與和歌山市議會締約結盟，自己就任之後延續政策，積極與外交部討論、取得官方及僑團的正式協助。

郭信良表示，適逢芒果盛產季節，為了替台南在地農民開創國際通路、增加實質收益，南市議會透過立委陳亭妃向農委會爭取經費，前往和歌山黑潮市場、和歌山市政府、京都河原町廣場舉辦3場芒果推廣活動，預計將免費發送2600顆由台南直接空運至日本的芒果，此推廣活動的預告推出後也獲得日本京都KBS電台的專訪邀請。

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