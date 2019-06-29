金氏世界紀錄周年慶 台南玉井250公斤芒果刨冰大請客

2019-06-29 12:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕創下最重芒果冰的金氏世界紀錄滿周年，台南玉井商圈今天舉辦慶祝活動，推出250公斤的芒果刨冰大請客，現場還有300份藥膳鹿肉湯免費品嚐，遊客們消暑又滋補，雙重享受。

玉井商圈理事長徐明鉅表示，去年6月29日，與西拉雅國家風景區管理處合作，以1554公斤成功挑戰最大刨冰的金氏世界紀錄，打響了地方特色產業的知名度，榮耀由會員們共享，今天以熱鬧的慶祝活動，回饋當時全力相挺的鄉親與遊客們。

周年慶活動在緊鄰玉井圓環的北極殿前舉行，還結合無菸商圈揭牌儀式，副市長許育典、市政府農業局長李朝塘、玉井代理區長林坤益、左鎮區長李燿州，以及議員周奕齊等各界貴賓一起揭幕。

250公斤重的芒果刨冰，由玉井農會等單位等共同贊助，多達400人以上的份量，北極殿也提供了1000份的仙草蜜，民眾大快朵頤。

結合芒果冰金氏世界紀錄周年慶活動，台南養鹿協會也在場舉辦國產鹿肉養生湯毒品嚐，共同推廣食用鹿茸的好處，還有鹿茸精華液、面膜，以及鹿茸養生雞湯、鹿肉香腸等系列研發產品的發表，讓各界瞭解業者的用心。

徐明鉅說，從今天起，到會員冰店消費、打卡，可享優惠或折扣，活動持續到8月底止。

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