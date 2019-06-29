不只賣日本！台南芒果今年大又甜 黃偉哲到台中促銷

2019-06-29 16:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕夏季芒果正好食！台南市是全國芒果最大產地，市長黃偉哲今天率領農業團隊到台中裕毛屋超市推銷芒果和台南越光米，今年雨水豐沛，芒果盛產，更大更甜，強調除了外銷日本，也要讓全國人口第二大都市品嚐夏日紅寶石的美味，也歡迎台中名產高接梨、柿子、香菇到台南促消，一起吃美食。

黃偉哲到台中促銷果芒果與越光米，並與台中市副市長楊瓊瓔教民眾DIY將配芒果搭配越光米做成小甜點，直讚1+1大於2，非常美味。

黃偉哲表示，台南玉井、南化等山區生產芒果聞名全台，占全國產量逾53%，今年雨水豐沛，芒果不但盛產有7萬3千公噸，今年品質更甚往年，更大、更甜，每顆重量至少500、600公克重，甜度達15、16度，都是頂級品。

黃偉哲說，台南芒果早就外銷到日本，今年透過裕毛屋，也推廣到日本更多地方「不只忘了天邊的彩虹，而忘了腳下玫瑰！」台中市不但是人口全國第二大都市，要比日本人更能品償到愛文的好味道、最優質的農產品，也期待台南產熱帶水果，也能與台中的溫帶水果交流、行銷。

裕毛屋表示，去年供應日本York-benimaru公司301家通路的「台灣物產展」行銷13噸台南優質芒果，銷量熱賣，今年銷量上看25噸，裕毛屋中彰有3家分店，即日起至8月將推出各種促銷活動。

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