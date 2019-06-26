台南芒果盛產 陳吉仲下鄉座談後宣布...

2019-06-26 23:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區芒果進入盛產期，若市場爆量，恐衝擊價格，農委會主委陳吉仲今天下鄉座談，宣布愛文加工收購補助作業全面啟動，他強調，先觀察1週，若提振的成效未如預期，將再增強力道。

市長黃偉哲也參與座談，承諾會協助開拓更多銷售通路，頂級、次級的果品都要兼顧，增加農民的收益，而出席的立委陳亭妃，則希望在加工收購上，中央與地方政府合作，建構完整的平台，資訊要透明、公開。

這場與農民的座談會，由立委郭國文邀集，希望解決目前芒果面臨的產銷問題，活動在南化區舉行，現場座無虛席。

陳吉仲聽取農民的心聲後，強調次級品保價收購的加工推動政策，即日起實施，廠商收購一般果品，每公斤20元以上，補助集運費與處理費合計每公斤5塊錢。

至於「產銷履歷及有機芒果」，以每公斤30元以上收購，而「外銷供果園」的，以每公斤40元以上收購，兩者補助的集運費與處理費，合計都有7塊錢，透過政策的調控，穩定整體市場價格。

郭國文說，今年3月份芒果開花時，已邀請陳吉仲南下視察，針對可能面臨的產量問題，提前因應，防止價格崩盤，確保農民的收入，以維生計。

市政府農業局指出，台南芒果目前已採收2成，產期預計至8月底，以多元內銷、拓展外銷，還有加工處理等穩定價格的3支箭，全力協助。

目前芒果外銷已近3400公噸，比去年同期成長1倍以上，成績表現亮眼。

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