銅板價DIY芒果涼麵、大福 大內芒果節邀遊客Fun光芒

2019-06-26 23:27

〔記者萬于甄／台南報導〕大內Fun光芒！台南大內區公所配合台南國際芒果節，週日將舉辦芒果行銷活動，今天邀請芒果仙子宣傳助陣，並展示芒果創意麵包，讓民眾相當期待。大內區公所說，今年安排手作DIY教室，只要50元，即可體驗情人果涼麵及芒果大福製作，名額有限，歡迎民眾當天踴躍參加。

大內區公所指出，大內約有3分之2的土地屬於山坡地，是種植芒果最好的地形，且山坡地形不易淤積雨水，種出來的芒果特別香甜有口感；大內目前種植芒果面積約315公頃，為台南重要產地之一，預估今年產量可達2200公噸，約350萬台斤。

今年大內區公所以「大內Fun光芒」為主題，30日在大內青果市場安排一系列行銷活動，除有好康好農市集、大江城二手市集等攤位，幫助果農行銷大內芒果，屆時也舉辦芒果仙子創意走秀大賽，邀請大小朋友秀出自信，以及親子趣味闖關拿好禮，活動內容精采豐富。

此外，現場也安排親子參與的手作DIY教室，教導遊客製作大內特製情人果涼麵及芒果大福DIY，兩梯次共限額100位遊客，採活動當天報名，報名費只要50元，讓許多民眾相當期待。台南市政府辦理台南國際芒果節，每年吸引大批喜歡芒果的遊客來訪，近年則開發地方特色小旅行，邀請親子到台南邊玩邊吃芒果。

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