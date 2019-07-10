芒果盛產 台南啟動保價收購2500公噸

2019-07-10 22:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市今年芒果盛產，目前正值「大出」，為了穩定市場價格，農委會和南市農業局啟動芒果保價收購，收購價格1公斤20元起跳，目標收購2500公噸，至今累計收購約1千噸芒果。

其中，官田區農會持續收購「加工果」，農會今年目標收購100公噸芒果加工烘製農會品牌的芒果乾，另配合保價收購芒果計畫至少收購200公噸，目前在台八十四線快速道路橋下增設收購芒果臨時集貨場。

南市農業局長李朝塘、官田區農會總幹事林正容今前往官田臨時芒果集貨場視察收購情形，李朝塘向果農保證說，政府的保證價格收購行動，會持續到芒果產季結束為止。

農業局表示，台南愛文芒果近日已經進入盛產的高鋒，目前外銷供果都還保持在平穩價格。早在今年初即預估今年芒果會回復正常年產量，在3月間就成立芒果因應小組，及早拓展外銷市場和芒果加工市場。

芒果保價收購行動已在台南各芒果產區展開，農糧署南區分署長姚志旺說，芒果保價收購價格是1公斤20元，有機和產銷履歷的芒果收購價1公斤30元和外銷供果的1公斤40元收購價。

不少官田區果農載著採收的芒果，交由農會收購，現場十分忙碌；林正容說，農會全力配合農委會收購芒果政策，藉此穩住果價，穩定果農收益。

台南市芒果種植面積6775公頃，年產量近7萬4千公噸，農業局統計截至今天登錄收購約1千公噸。

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