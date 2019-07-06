台南芒果日本每顆賣150元 黃偉哲防疫沒去、由她自費代表宣傳

2019-07-06 16:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南愛文芒果正值盛產，台南市政府拓展海外行銷，代表團今（6）日抵達茨城縣筑波市，參加台南芒果試吃販售會，原本要帶團出訪的台南市長黃偉哲，因坐鎮登革熱防治而取消訪日行程，改由市府副秘書長王揚智代表率團之外，市長夫人劉育菁亦自費隨行協助宣傳。

台南市政府表示，這次訪問團出訪，展現市府希望帶領台南芒果打入「國際盃」的決心，雖然黃偉哲市長取消訪日行程，但市長夫人劉育菁仍自費參與，協助市府行銷芒果，以顯示市長對於日方的重視，以及城市行銷的關心。

今天在茨城縣筑波市的York benimaru分店舉辦的台南芒果試吃販售會上，王揚智及劉育菁親切邀請民眾試吃，現場還有芒果製成的甜點，，而且台南優質芒果價格非常可親，每顆日圓498元（大約新台幣150元），對於眼前香氣濃郁的台南愛文芒果，讓日本民眾大感興趣。

市府說，York benimaru公司是日本7-11關係企業，去年起透過台灣裕毛屋公司的日本總公司裕源株式會社牽線，跟台南市合作引進產地直送的台南愛文芒果，創下售出13公噸的好成績，因此今年再接再厲從台南進口最新鮮的優質芒果，在旗下305間分店（York benimaru超市225家及York-mart80家）的「台灣物產展」銷售活動中販售，預計業績可上看25公噸（約5千箱），明年則希望能一口氣增加5倍。

台南市府代表團訪日行銷芒果，台南市長夫人劉育菁（左）自費隨行宣傳，親切請日本朋友品嚐芒果。（台南市府提供）

台南市府副秘書長王揚智（中）及市長夫人劉育菁（右2）親切的招呼民眾試吃 。（台南市政府提供）

日本茨城縣筑波市的York benimaru分店舉辦台南芒果試吃販售會，現場販售的台南優質芒果，每顆日圓498元，大約新台幣150元。（台南市政府提供）

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