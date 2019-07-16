推動《工輔法》 經濟部：可創造上兆投資

2019-07-16 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕《工廠管理輔導法》通過後引發環團不滿，經濟部今（16日）表示，該法可促進產業發展與增加投資，預估未來可創造1到2兆元投資，同時讓違法工廠改善環保及消防設備，以符合法律規範，並落實全面納管。

《工輔法》於6月27日在立法院三讀通過，相關子法也估計在半年內完成修訂，預計明年初實施，但法案讓部分違法農地工廠就地合法，並訂立20年落日期限，引發環團不滿。經濟部今日表示，《工輔法》可促進產業發展與增加投資，未來10年取得特定工廠登記的家數，將達4萬5000家，而為符合環保及消防等法規規定，每家估計將投入3000至5000萬元經費更新或增加設備，累計可創造1到2兆元投資。

環團認為《工輔法》是變相鼓勵違法農地工廠，經濟部回應「若不處理，它還是在那裡」，所以該法以鼓勵納管的方式，使違法工廠改善環保及消防設備，以符合法律規範，並落實全面納管。

地球公民基金會等環團質疑，為什麼法案中的高低汙染標準是由經濟部認定？經濟部指出，環保署已於5月邀集經濟部及農委會召開2次會議討論，研訂非屬低污染產業，經濟部均尊重環保署的環保專業，並強調這些隱藏於鄉間，或深居於小城巷弄裡的工廠業者，有不少是業界的隱形冠軍，該法案可讓這些未登記的工廠藉此全面納管、就地輔導。

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