不急著進大學！正妹「看看世界」勇於追夢 擁5種語言能力

2019-07-16 20:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕越南華裔學生蘇家玉高中畢業錄取越南醫學院，卻想先「看看世界」，最後選擇來台讀大學，今年以第一名從義守大學「國際商務學系」畢業，也擁有了5種語言能力。

來自胡志明市的蘇家玉高中畢業後，不急著念大學，先進香港貿易行工作1年，想了解當代需要那些知識與人才，還不走一般人看好的領域，進入義大「國商系」就讀，成績名列前茅，申請到義大的法國姊妹校Montpellier Business School（蒙貝利耶商學院）交換留學，畢業時獲2019年度「中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員」。

「世界那麼大，我要去看看！」蘇家玉說，義大提供海外助學金、校外留學等機會，讓她有機會接軌全球；在台期間，她不僅在課業上努力，為減輕父母壓力，不論房務員、服務生、現場翻譯、助教等打工機會都嘗試過。

她也不忘參與課外活動，加入義大國際學生會，協助舉辦迎新的面具舞會、展示各國的文化週等，「同樣4年，希望能創造更多不一樣的價值。」

在法國期間，蘇家玉也選修法語，通過法語A2檢定；如今她同時擁有越南、粵、英、中、法5種語言能力，鼓勵學語言需融入生活，長時間鍛鍊與使用，尤其不要怯於開口。

蘇家玉說，在台這些年，她受到許多人幫助，尤其是義大老師李慧珠，而她也信守對李慧珠老師的承諾，考取國貿大會考證照，登榜全國前百名。畢業前夕，已有多家公司向她招手，但她決定回越南新華集團工作，回家鄉貢獻所學。

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