「AI可以幫我照顧阿嬤嗎？」教授群接招童言童語

2019-07-11 19:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「人工智慧可以吃嗎？人工智慧可以幫我照顧阿嬤嗎？」一連串問號，來自離島小朋友的好奇心，接招的義守大學和台北科技大學教授們，認真地一個一個妙問巧答，引領學童走入AI世界。

教育部推動「人工智慧技術及應用人才培育計畫」，義守大學和台北科技大學教授們組成團隊，7月初前往金門大學舉辦「大學教授與離島小朋友的AI對話」工作坊，透過最直接也最好玩的方式，帶領孩童們初步認識人工智慧的技術與應用。

義大「資訊工程學系」副教授林義隆指出，參與學童以金門在地國小4、5年級生為主，教授群設計系列活潑、有趣的互動模式，藉由「快問快答」及實際體驗，引領小朋友走入AI世界，了解人工智慧的發展與魅力，同時傳授自主發展「多國語言翻譯機」技巧，以及如何善用資料講故事、借助AI幫助漸凍人說話和協助醫生照顧病人等趨勢，擘劃出未來AI世界的應用願景。

「大學教授與離島小朋友的AI對話」活動，呼應教育部「人工智慧技術及應用人才培育計畫」，為培育國家未來AI人才而努力；義大「資工系」主任楊吳泉表示，該系攜手金大「工管系」合作執行「深度學習與醫學助理實務專題」，並偕同北科大跨系所團隊，共推「跨領域人本自然語言處理與服務設計課程」，並組聯盟合力模擬與推廣課程，向下紮根。

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