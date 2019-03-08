母女檔舞者勇敢追夢 《再會馬德里》導演圓夢

2019-03-08 18:29

〔記者何玉華／新北報導〕一部影片，看見3個女人勇敢追夢的故事！紀錄片《再會馬德里》是導演吳靜怡闊別職場17年後，重執導演筒的首部作品，講述佛朗明哥母女檔舞者習舞的故事，母親賀連華放下孩子遠赴西班牙圓夢，女兒薛喻鮮12歲獨自在西班牙學舞8年，傳達3個女人堅韌、勇敢追夢的勇氣。

新北市政府為鼓勵婦女朋友走出家庭，積極參與社會，8日起在9區展開14場次巡迴放映，放映資訊可上新北市政府社會局網站查詢。

社會局指出，《再會馬德里》是賀連華對佛朗明哥一見鍾情的故事，也是她與同為西班牙舞蹈老師的女兒薛喻鮮，兩人一起逐夢的故事。電影中探討女性如何交織在「母親」、「女兒」與「自己」的多重角色之中，經營婚姻、家庭之餘，還能保有自己的夢想。 今天的首映會，市長侯友宜也到場表達支持。

導演吳靜怡說，希望每個來看影片的人，可以在故事裡面，看見那個把自己的夢想再撿起來，從零開始的那個勇氣。她說，影片開拍前，自己有很多的壓力和自我懷疑，但若像賀連華這樣遭逢人生重大轉折的人，都可以從零開始再爬起來，自己實在沒什麼好擔心的。

賀連華表示，到西班牙學舞是她當年的夢想，但因奉子成婚而放棄，如今雖受類風濕性關節炎之苦，仍持續創作、教舞，每年也會回西班牙進修；賀連華說，永遠不會太晚，女人要讓自己變成閃亮的光明燈，不要等別人給，做好自己才能推己及人，「救一個母親起來，那個家就有救了」。

薛喻鮮想跟年輕朋友分享，不要太早想擁有自由，反而會不知道自己要什麼，倒不如好好在學校的學習過程中，慢慢地摸索自己要什麼，等到有一天真的擁有自由時，才能真正的展翅高飛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/