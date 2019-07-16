自費鋪路身後存款剩2千元 水果攤老闆告別式場面哀戚

2019-07-16 11:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮鎮民李志榮平時經營水果攤，他曾選上鎮民代表，賣水果所得與民代薪資，幾乎都用於買瀝青補道路坑洞，甚至還自費蓋候車亭，李志榮日前車禍過世，弟弟李和芳整理遺物時，發現李志榮存摺僅2000餘元，幾乎是兩袖清風，今天上午9點家人在過溝公園前舉辦告別式， 許多鄉親到場觀禮，場面哀戚。

嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員黃金茂、蔡瑋傑、蔡信典、王啓澧、布袋鎮民代表會主席邱彬及鎮民代表、嘉義區漁會理事長戴澤文、總幹事張正義、行政院顧問蔡長雄、立委蔡易餘服務處、縣議員姜梅紅服務處、前縣議員翁聰賢等到場致哀。

李志榮今年57歲，並未娶妻生子，平時在布袋過溝建德宮前賣水果，他熱心公益，總是開著一台老貨車巡視鄉間，幫助里民大小事，除草、剪樹或清水溝，幫助弱勢民眾募款、辦理後事，並爭取水利建設等，甚至還幫忙救貓救狗。

由於鄉間產業道路或巷弄常有坑洞，難有經費修補，他賣水果所得和鎮代薪資，大多用來買瀝青，看到道路有坑洞就修補，甚至修補到其他鄉鎮市道路。他生前說，看到鄉下老人家騎單車或機車因坑洞摔倒受傷，很不捨，因此不斷補路，只希望讓他們別再摔傷，記者曾問他到底花了多少錢買瀝青，他直說︰「真的沒在記，算不出來」。

中安里長李吉雄說，李志榮為地方奉獻，鄉親都很感念，他真的是一位為民喉舌的好民代。翁章梁也說，李志榮的精神讓人懷念，而縣府也向中央爭取2億5千萬元經費進行道路工程，盡力改善縣區道路品質。

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