南横六口溫泉明隧道竣工 5年固定交管解除了

2019-07-13 16:32

〔記者陳賢義／台東報導〕9年前的莫拉克颱風肆虐，南橫公路台東段利稻至向陽道路柔腸寸斷，災後公路局多處管制修復，而六口溫泉路段地質不穩，公路局為求一勞永逸，修建明隧道，2014年開始施工，未料2016年完工待驗放，隧道口又發生大坍方，再度交管施工，上月於終竣工解禁；被「關」了5年的利稻村民得以自由進出，樂呼不用再限時採收和運送農作了！

明隧道工程自交管施工後，每天只開放2至4個時段放行，不僅造成用路人的不便，更對利稻村民的生活帶來莫大影響，進出、農作載送、就醫都相當不便，有時還得翻山越嶺繞走山徑，才能下山採購日常用品。明隧道竣工，用路人暢通無阻，村民奔相走告，喜迎「新生活」的到來。利稻村長古金福說，已經被「關」了5年，路通了當然開心啊！

古明福說，取消管制對村民幫助很大，過去5年每回採收農作，都要跟管制人員爭時間，現在不用了，想幾點送菜下山就幾點出發。不過，目前雖然解禁了，但工程品質還是要強化，例如隧道口前陣子仍有坍方，雖未波及路面，但難保豪大雨來襲，坍方情形會再擴大；另外，明隧道到利稻村僅短短5公里，但須加強邊坡工程的坍方處就有5個，以及174公里處路面龜裂，盼公路局速解決。

古明福還建議，可以在明隧道靠村出口搭建便橋，讓村民出了隧道口就可直接上便橋回家，避開5公里的易坍路段。

公路局關山工務段長陳克劼說，南橫台東段雖在上月就已結束交管，但後續仍有工程發包，若有需要，還是會再規劃臨時交管，但不會像以前每天固定交管。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法