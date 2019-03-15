又有落石砸車 泰安鄉民急籲縣府：興建明隧道

2019-03-15 18:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉苗62線道路前天傍晚發生一起落石砸中車輛事件，加上前幾天大雨不斷，苗62線不少路段隨處可見落石，泰安鄉呼籲苗栗縣政府，應該興建明隧道，保障鄉親進出安全，也讓進出泰安溫泉區的遊客安心。

苗栗縣政府工務處則說，設置明隧道需視掉落石頭的頻繁度，如果有迫切需求會向中央提報興建明隧道，其餘路段可以改為施作掛網防止土石滾動。其中，易受颱風影響落石路段，縣府可研擬以風災復建方式提報。

泰安鄉長劉美蘭說，之前曾邀請原民會及縣府會勘，反映興建明隧道迫切需求，畢竟除了颱風，只要大雨道路就常見落石，影響居民生活甚鉅。

山區本就容易出現落石，加上苗62線傍山興建，居民說，苗62線為泰安鄉民往來鄰近鄉鎮最重要幹道，但是連居民遇到雨天都要提心吊膽，遑論遊客前往溫泉區的安全，直至今天，居民屢次反映都無下文，的確令人憂心。

不少鄉親說，興建明隧道，讓落石從隧道上方滾落河床，人車安全比較有保障，也是較適宜的工法，更可避免威脅居民安全、衝擊觀光產業。

泰安鄉民也說，「真的應該要好好思考這段路線的安全問題！」泰安鄉主要道路依山而建，若遇連日大雨造成土石含水、摩擦力減少，土石就可能滑落，而雨後岩石受陽光曝曬，也會膨脹滾落，都讓鄉親惶惶不安。

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