台南捷運還要等多久？ 最快11年後…

2019-07-12 23:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南單軌捷運啟動實質規劃階段，台南市捷運工程處依進度期程，預計最快11年後（西元2030年）可完成第1條捷運，至於遭市議會審查「卡關 」的綠線規劃墊付案，已研議調整路線不經西門路，但尚待市政會議通過後，提送市議會9月第2次定期大會審議。

南市捷運優先路網規劃第1期藍線、第1期藍線延伸線、綠線、紅線4條路線，中央已納入前瞻基礎建設計畫特別預算內，同意補助捷運規劃作業，由中央出資84％、9700萬元，市府只需負擔16％、1900萬元，以儘速啟動台南捷運規劃進度。

不過，這4條路線的墊付案，今年市議會第1次定期會，通過第1期藍線綜合規劃案，以及第1期藍線延伸線、紅線可行性研究墊付案，僅有綠線未通過。

南市捷運工程處表示，台南捷運民調結果，7成受訪者支持，顯示民眾的關心與期待，關鍵在於路線爭議，因此綠線路線研擬2至3個替代方案，原則上會避開西門路、成功路，尚待市政會議通過後才能公布，綠線規劃墊付案最慢趕赴9月市議會第2次定期會送審。

南市捷運工程處表示，捷運從規劃到施工通車，起碼要10年，主要是規劃設計階段廣徵民意支持，調整的綠線規劃，也將會在中西區、北區、安平區等相關地區舉行說明會，爭取最大民意支持後盾，墊付案也才能順利在議會審查過關。

第1期藍線延伸線、紅線可行性研究案已於6月中下旬上網招標，而目前第1期藍線規劃進度最快，進入綜合規劃階段，預計下個月公開招標。南市捷運工程處強調，捷運規劃過程中一定會納入公民參與，目前所規劃的路線都尚未定案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法