歷經10年...台南後鎮抽水站竣工啟用 1秒抽9噸水

2019-07-12 17:20

〔記者楊金城／台南報導〕歷經10年爭取，斥資8833萬元，後鎮排水鹽水區後鎮抽水站新建工程今天竣工啟用，抽水站1秒抽排9噸水，抽水量相當於30台移動式抽水機，可紓解後壁竹圍後地區的水患威脅。

台南市長黃偉哲、立委葉宜津、水利署副署長曹華平等人為後鎮抽水站主持啟用，黃偉哲按鈕後啟動抽水機組，後壁鄉親響起掌聲，高興當地水患有解。

黃偉哲說，很高興在各方努力下，後鎮抽水站完成了，市府做到了，減少大新營地區淹水的傷害，保護周邊居民的生命財產安全；他強調，治水工作沒有極限，沒有最好，只有更好，政府一步一步的來做。

後鎮抽水站位於鹽水區汫水里後鎮排水出口閘門北岸，後鎮排水及八掌溪白沙屯堤防間，抽水站工程在106年9月開工，施工期近18個月，今年7月完工驗收。後鎮抽水站新建工程納入流域綜合第一期治理計畫，獲水利署補助7819萬元，加上南市府配合款1014萬元，共計8833萬餘元興建。

南市水利局長李賢義說，後鎮抽水站主要解決後壁竹圍後社區周邊低地淹水問題，該地區因八掌溪外水位高漲時，使得內水排除不易，藉由抽水站將內水抽排到八掌溪。

後鎮抽水站設有3.37萬噸調節池和3部3CMS抽水機組。李賢義說，後續將爭取竹圍後社區到後鎮抽水站間的引水路工程，總長1233公尺，工程費3800萬元。曹華平說，市府趕快提報。

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