側邊溝做一半水也排不出去 上百公頃農田成滯洪池

2019-03-18 20:06

［記者黃淑莉／雲林報導］堤防整治、設置抽水站，雲林大埤聯美、豐岡遇雨即淹窘境還是沒改善，縣議員蔡東富、大埤鄉民代表賴寶霞及村民今天前往查看，發現堤防外河床比堤防內的農田高，增設側邊溝做一半水無法流到抽水站，難怪水排不出去。

大埤聯美村民張姓婦人指出，聯美田尾、豐岡田心仔每次只要大雨就積水，每次只要發佈豪大雨特報或有颱風警報，擔心睡不著覺，去年823豪大雨淹水及腰，積水好久才消退。

蔡東富等人今天前往查看，發現五河局在鎮平堤防水門與北鎮抽水站間施作的側邊溝，還有一大段沒做，蔡東富覺得不可思議，他指出，側邊溝的水無法流到抽水站，若遇大雨水閘門關閉，水根本無法渲洩，附近農田當然成水鄉澤國。

蔡東富進一步表示，北港溪河床比堤防內的農地高，遇大雨水閘門關閉，區內的水又無法排到抽水站，難道要水爬坡流到北港溪？

蔡東富說，這些問題將擇期邀請第五河川局、雲林縣府水利處等相關單位實地會勘，希望能在今年汛期前改善。

第五河川局表示，近期會先前往會勘，釐清側溝施作一半的原因。

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