像「龍貓」的抽水站秒抽4噸水 蘇揆讚：會是打卡熱點

2019-05-14 14:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉茅仔寮抽水站，今年2月動工，預計明年9月完工，抽水站每秒設計抽水量達4公噸，外觀還融合地景，整體造型酷似日本動畫角色「龍貓」；行政院長蘇貞昌今視察抽水站稱讚，「未來不只抽水，還會是打卡、拍照熱點。」

茅仔寮地區位於蘭陽溪南岸，因位處低窪地區，每逢豪雨時常出現淹水災情，居民苦哈哈，為解決淹水問題，宜蘭縣前代理縣長吳澤成任內爭取到前瞻計畫，獲得中央補助2.6億元興建抽水站。

茅仔寮抽水站每秒可抽取4噸水，另預留1部抽水機空間，未來可視需求設置，最大抽水量每秒可達6噸。行政院長蘇貞昌今結束陽大醫院行程後，專程前往視察工程。

縣府水利資源處長陳春錦解釋，茅仔寮淹水面積約85公頃，抽水站完工後，可解決蘭陽溪口洪患問題，免去周邊1600戶居民淹水之苦。

有趣的是，抽水站外觀融合地景，設計單位引用「神獸治水」理念，創作社區吉祥物「茅仔」，整體外形酷似日本動畫角色「龍貓」，有大大眼睛及圓滾滾肚子，蘇貞昌見立體圖後忍不住稱讚，「未來不只抽水，還會是打卡、拍照熱點！」

蘇貞昌表示，前瞻建設中的水環境計畫，專門用於治水工程，除了抽水站工程外，面對極端氣候，縣府也應隨時備足機具、人力，若有災情發生，隨時可調派人力前往搶救。

茅仔寮抽水站預計明年9月完工，蘇貞昌認為「太晚」；他強調，台灣汛期從5月開始，縣府手腳應快一點，讓抽水機組提早投入運作；陳春錦則允諾，會讓抽水機5月裝機運轉。

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