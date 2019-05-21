烏日五光路水患 民眾質疑抽水站抽水太慢釀禍

2019-05-21 17:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日五光里昨天慘遭水淹，民眾今天忙著清理家園及工廠，中興大排其中有一段遭洪水沖毀，水利局人員今天到現場探勘，表示將會先用太空包填補，避免洪水沖到稻田；而另一家遭洪水侵襲的鋼鐵工廠，公司機器已全毀，損失達2、300萬，公司懷疑抽水站未及時抽水才導致淹水。

水利局長范世億表示，大里溪5個抽水站在昨天上午10點就啟動，主因在於雨勢太大太急，從北屯及太平站的雨勢測量得知，昨天的降雨量每1小時超過90mm，跟幾年前只有50mm多達快一倍 ，因此5個抽水站來不及抽，不是太晚運作。

昨天台中市降下強降雨，導致多處淹水，烏日五光里因地勢較低，有多處淹水，道路上滿地泥巴，連五光派出所前都成「水池」，幸好未淹入辦公室，今天很多工廠都暫停運作，全力進行清掃。

其中位在中興大排地勢較低的享泰鋼鐵公司，整個工廠昨天淹水達120公分，今天員工在環保局的協助下清掃地面。

廠長張勝傑表示，當時水來的又急又快，員工看到門口前的稻田不見，成為一片汪洋時，來不及在門口裝上水閘門，水就淹進來，眾人為了逃生，紛紛跑到大貨車頂，所有機器都被水淹，員工的機車及自用車也都泡水，還有一位員工剛買新車才3個月，就成泡水車。

張勝傑表示，6年前公司就曾遇到一次水患，昨天又遇到一次，初步損失約2、300萬，已有人懷疑是否是抽水站太晚抽水，希望政府能查清楚。

目前住在五光路的前國大蘇秀征認為，抽水站遇到強降雨就難以發揮功能，不如在中投公路將大排截流直接流大里溪，便不會有五光里逢急降雨就會淹水的情形。

市議員陳世凱表示，此次的大雨，中興抽水站並未發到功能，市府應該調查，是否是人為疏失，如抽水站太晚抽水，或者是去了解，抽水站是否容量不足，無法快速消化抽進來的水，而需要增加機組，這些都是市府必須去調查及改善。

吳瓊華則表示，已有民眾反映，抽水站是在水已到達7分滿才抽，若是平時一般下雨或是可以，但是昨天是下強降雨，絕不能等到水位快滿才抽，將會造成水患，建議市府應該要彈性處理，不要墨守成規。

此外，中興大排其中有一段昨天遭洪水沖毀，水利局人員今天到現場探勘，表示將會先用太空包填補，避免洪水沖到稻田，並且會展開填補的工作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法