土資場違規釀芎林民宅水患 新竹縣環保局記8點缺失

2019-04-23 19:47

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣芎林鄉文林村十四鄰旁的榮大土資場因違規堆置過量的土方，導致一夜暴雨後鐵皮圍籬坍塌，土石淹沒緊鄰的灌溉圳後水淹一旁的多戶民宅。縣府環保局代理局長羅仕臣說，他們現勘後確認業者堆置過量，總共被記了八點違規缺失，該局已勒令業者限期改善，如果不改，罰款十萬元起跳，且按次連罰！

針對週（廿一）日清晨發生在芎林文林村的五戶民宅被水淹事件，縣府工務處、環保局先後前往稽查，確認事發原因就是這個合法設置的土資場卻違規超收廢土，再加上鐵皮圍籬破損導致民宅水患、還污染了周邊道路。

縣長楊文科對於本案昨天公開要求所屬，應該查清楚是否有超量堆置的問題，給大家一個答案。因為只說是大雨沖刷就造成多戶民宅淹水，這個答案有點太薄弱，讓人很難心服，一定要去了解。

環保局局長羅仕臣說，經過他們到場稽查發現，榮大土資場確實有堆置過量的問題，在前述意外中有污染路面、和圍籬破損兩大問題，總共被記了八點的違規缺失，他們限期業者改善，如不改善，將裁罰、金額至少十萬元起跳。

工務處表示，該處已經限期廠商十天內移走超收的土方、現場復舊、且立刻對受災戶做善後的補償和協助，業者已經著手進行。

工務處表示，這家土資場佔地約一點三公頃，是於二０一四年啟用，營運許可到二０卅四年，年容許處理的營建剩餘土方是一百九十六萬立方公尺。平常他們到場稽查都只看到土方頂多只堆一層樓高，這次事發卻堆到約四層樓，是他們前所未見的。業者告訴稽查人員，這是因為最近一週他們的客戶趕工出土頻繁之故。

該處直言，這樣的土資場在10天內如果沒有限期完成改善，他們會勒令他停止收運廢土進場，直到改善完成為止。如果還是不聽，嚴重可以直接廢除其營運許可。

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