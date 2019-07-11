淡蘭古道小旅行 隱藏版「手路菜」揭密

2019-07-11 13:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府觀光旅遊局首次推出淡蘭古道暑期活動，以「走進淡蘭食光‧時光」為主題，推出3條適合親子的小旅行，除了走訪雞母嶺、雙溪老街、貢寮古渡船頭等景點，還有DIY手作活動，並享用隱藏版的在地「手路菜」，即日起受理網路報名。

觀光旅遊局今天舉行記者會，把野味餐桌搬到現場，在雙溪土生土長、擁有好廚藝的吳月圓，運用當地、當季盛產的特色食材入菜，包括紅鳳菜麻油飯糰、柿子造型的南瓜粿、炒瓠瓜搭配香酥鍋巴、絲瓜麵線及綠竹筍羹湯等。致力復育水梯田的蕭學苑，以筆筒樹磨板製作點心「番薯粿」，呈現在地「古早味」。

3條行程分別是「梯田餐桌食光」、「手路菜淡蘭食旅」及「古道羅曼時光」，透過步行導覽解說，體驗手作點心，讓民眾更加了解淡蘭古道山徑豐富的歷史人文，每場走讀活動都安排DIY，參加者可以把滿滿的回憶帶回家收藏紀念。

「梯田餐桌食光」走訪淡蘭古道雞母嶺段，進行水梯田、埤塘中及山林田野導覽，午餐提供8菜1湯葷食，下午體驗絹印DIY，並現磨現做「番薯粿」；「手路菜淡蘭食旅」參訪雙溪早市、北白川宮遺跡、「保我黎民」碑等景點，手作櫻花仙桃飯糰與南瓜粿，下午進行手沖咖啡體驗；「古道曼羅時光」走訪遠望坑溪、古渡船頭、古圳等，午餐享用當令美味菜餚，下午體驗手作絹印，並至濕地展開「尋鳥」之旅。

淡蘭小旅行活動分別在7月14日、8月3日、8月10日、8月18日、8月24日、8月25日及8月30日登場，每場次限額25人，費用從每人750元至950元不等，民眾可透過ACCUPASS活動通網路平台報名。

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