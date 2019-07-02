心酸！母親手骨折忍痛煮團圓飯 苦等12小時沒人來

2019-07-02 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕許多穆斯林會在開齋節假期返鄉團聚，原是歡聚一堂的場景，卻讓這名馬來西亞母親留下心酸的回憶，這名母親的女兒日前在推特發文表示，母親忍下手骨折的痛，為了開齋節煮了一桌的美食佳餚，不過從上午10點到下午10點卻沒有任何家人前來，讓趕回家的女兒看見這場景，非常心疼。

綜合媒體報導，馬拉西亞1名女網友表示，母親的手因為車禍而骨折，但為了開齋節家人團圓，忍下痛苦親自料裡團圓飯，希望能好好招待家人們，不過，母親等了12個小時都沒有人前來，於是她將滿桌的美食佳餚拍下、傳給女兒，問她會不會回家。

這名女網友表示，對自己很久沒回家吃飯的行為感到很慚愧，當日便趕回家陪母親，卻看見一幕令人痛心的場景，母親打著一通通親戚的電話，問他們「怎麼還沒到」，沒想到，得到的回應卻是「在路上，快到了」、「你們家在叢林裡，實在是太遠了」等等的推託之辭，讓女兒非常心疼，將此事分享到推特上。

貼文一出，引發網友熱烈討論，網友紛紛表示，「母親好偉大」、「我想起我的家人，好久沒跟他們一起吃飯了」，還有網友暖心回應，「不嫌棄的話，願意前往妳們家作客」。女網友表示，「母親看了許多網友暖心的留言後，流下了眼淚，謝謝大家的關心。」

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