開齋節倒數 美國務院喊話中國釋放穆斯林

2019-05-30 10:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕伊斯蘭開齋節將近，美國國務院於當地時間29日向中國喊話，呼籲中國政府釋放遭任意居留的新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族，讓他們和親朋好友團聚、度過開齋節。

伊斯蘭教以回曆9月為齋戒月，每年回曆10月1日則是開齋節，慶祝一個月的齋功圓滿完成，相當於我國習俗的農曆新年；今年開齋節則將在6月4日至5日登場，是一和平歡樂的節日，台灣各地也將舉行相關慶祝活動。

但中國在新疆以「集中營（中國政府稱再教育營）」囚禁百萬人，打壓維吾爾族與其他少數民族穆斯林，甚至在伊斯蘭教以外，近來也加大迫害基督教家庭教會、天主教教堂、佛教佛像等世界三大信仰，引起國際關注。

美台在宗教自由人權議題上並肩奮戰，近來也已多次同聲關切在新疆的可怕局面，共同聲援維吾爾族。

美國在臺協會（AIT）今天並在臉書上轉發美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）的發表。歐塔加斯於5月29日透過國務院推特影片，向中國政府喊話說，中國必須停止其在新疆猖獗的侵犯人權行為（rampant abuse of human rights），「我們呼籲中國政府釋放所有在新疆被任意拘留的維吾爾族及其他穆斯林少數民族，讓他們可以回家與親朋好友度過開齋節」。

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