中國奧步鉗制 新疆穆斯林開齋節不開心

2019-06-05 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）是伊斯蘭教的開齋節（Eid al-Fitr），世界各地的穆斯林都會舉行各式慶祝活動，但中國政府從2015年開始限制部分新疆穆斯林進行齋戒月與開齋節活動，也陸續破壞清真寺，如今只能低調地到官方允許的清真寺參加禮拜。

穆斯林的齋戒月今年從5月6日起為期一個月，信徒在日落前會避免飲食、抽菸及性行為等活動，象徵洗滌自身罪惡，而今天是開齋節，各地會展開慶祝活動、拜訪親友，如同華人過年一般。

綜合媒體報導，中國政府自2015年起禁止新疆的穆斯林公務員、老師、學生及共產黨黨員進行齋戒月及開齋節活動。齋戒月期間因禁止飲食，所以某些餐廳會在日間停止營業，但新疆的食品藥品監督管理局，曾要求工作場所的餐廳在齋戒月期間需按照正常時間營業，官方甚至禁止穆斯林慶祝開齋節，或限制穆斯林到中共批准的清真寺做禮拜，還有便衣緊盯著。

根據報導，2017年以來，新疆已有36間清真寺及宗教場所遭破壞，凸顯維吾爾族及其他少數民族日益增加的壓迫。今天想進行禮拜的信徒，只能到中國官方允許的清真寺禱告，但進入時需安檢，建物周圍也有警察在旁監控。新疆的穆斯林只能低調行事，不像其他伊斯蘭國家的信眾能在公開場合共同慶祝開齋節。

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