美國可能出現首位遭北京制裁國務卿 林俊憲：中國這下尷尬了

《紐時》近日引述知情人士消息稱，川普預計將任命抗中挺台的佛州參議員魯比歐擔任國務卿。（法新社）

2024/11/13 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》近日引述知情人士消息稱，美國總統當選人川普（Donald Trump）預計將任命抗中挺台的佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，引發外界熱議。民進黨立委林俊憲12日表示，如果這項人事任命成真，那美國將出現首位被中國制裁的國務卿，狠酸中國恐怕要再次證明他們的紅線確實可以「伸縮自如」！

林俊憲12日在臉書發文，「記得上禮拜美國大選結果剛出來的時候，中國官媒是一片叫好，因為他們認為川普『商人出身』，是比較可以談判、合作的對象，美中又可以回到當年熱絡的關係，『中或最贏』。當時我就覺得奇怪了，你們2017到2021年的記憶是被集體消除了嗎？怎麼好像在2016年就看過一模一樣的論調？結果呢？發動貿易戰、正式扭轉對中政策的是哪位美國總統？」

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他指出，川普主張結束俄烏戰爭，當初剛獲提名的副手范斯（J.D. Vance）接受專訪時，「補充了一句非常重要的話，『結束俄烏戰爭，美國才能專注於真正的問題，也就是中國』。團隊二把手話都講到這份上了，總該有點心理準備吧。」

林俊憲表示，如今川普內閣名單陸續傳出消息，「很多中國的『老朋友』，例如一向挺台立場鮮明的馬克魯比歐參議員可能擔任國務卿，若成真就會創下一個紀錄：第一位被中國制裁的國務卿。這下尷尬了，舉個例子，美中要舉辦領袖會談，層級通常不是總統就是國務卿，結果中國外交部長對面坐著的是被中國制裁的國務卿，怎麼辦？要當場逮捕？還是取消制裁？那不就再次證明中國的紅線伸縮自如嗎？」

林俊憲直言，「獨裁國家對民主國家長久以來最大的誤判，就是以為換了政府一切都會轉彎，但兩黨高度共識的對中立場不可能說改就改。『中或最贏』的論述洗腦久了，連中共自己也信了！」

《紐時》11日報導稱，有3名知情人士透露，川普目前正在快速整合外交政策與國家安全團隊，預計將任命魯比歐為國務卿。魯比歐自2010年擔任佛州參議員至今，在外交政策上持鷹派立場，特別對中國及伊朗採取強硬態度，魯比歐更曾在2020年因關心「香港國安法」事務而被中國外交部制裁。不過知情人士還說，川普仍有可能在最後一刻改變主意。

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