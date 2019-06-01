北北宜首長齊聚獨缺林右昌 柯文哲緩頰：今天市運會

2019-06-01 15:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕邁入第4年的淡蘭古道大會師，今上午移師宜蘭外澳舉辦，新北市長侯友宜、台北市柯文哲、宜蘭縣長林姿妙輕裝出席，活動獨缺基隆市長林右昌，由副市長林永發代表；被問到是否民進黨首長刻意避嫌，柯文哲幫林右昌緩頰「今天剛好市運會」。

淡蘭古道為早期北台灣交通的重要山徑，橫跨北台灣4縣市，今會師大會獨缺林右昌，原先預定出席的交通部長林佳龍，也未到場。媒體詢問柯文哲，民進黨首長不出席是否要「避嫌」。

對此，柯文哲緩頰，指基隆市今天市運會，市長沒有到場正常，至於林佳龍他則不知道原因，「反正該來的都有來」。

重現淡蘭百年山徑運動邁入第4年，今古道大會師，柯文哲、侯友宜、林姿妙著輕裝出席，與交通部觀光局長周永暉徒步走到古道入口處，4人途中有說有笑，互動熱絡。

柯文哲致詞時說，活動四年前從艋舺剝皮寮開始、基隆暖暖、新北雙溪到今年宜蘭外澳，他每年都參加；淡蘭古道是龐大的文化計畫，北市嘗試在地圖上畫出當年路線，希望把歷史的共同記憶，一樣一樣整理起來。

侯友宜則說，淡蘭古道大部分路段都位於新北市，去年市府完成淡蘭北路修復，還建置主題網站，未來會持續修復中路、南路，完成古道最美的地方。

今年會師大會，首度邀請日本宮城縣11名縣議員與會，見證淡蘭古道與宮城偶來步道締結「姊妹步道」儀式，讓古道朝國際化邁進；林姿妙還於會中大秀日文，致上歡迎詞。

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