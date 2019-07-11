聯合再生裁員 工程師氣憤︰當外勞薪資腰斬怎麼養家？

2019-07-11 12:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕聯合再生能源公司湖口廠將大裁員，10日已分批召集員工說明，許多工程師不滿公司要求他們改做外國勞工的工作、薪資腰斬，向民意代表求助；新竹縣政府勞工處今早證實，聯合再生能源湖口廠以不堪虧損理由，在本月4日提出大量解僱勞工計畫書，預計裁員239名本國勞工，目前勞資雙方協調中，尚未接獲勞方申請介入爭議協調。

張姓工程師表示，今年以來公司即有計畫地從研發部等部門分批解僱少數員工，直到10日，公司將全廠員工分5、6梯次召開大量解僱說明會，提出1份調查文件，問他們是否願意擔任外國人所從事的工作——生產線技術員；工程師薪資原本4、5萬元，一下子縮減變成26000到31025不等，造成家計無法維持，工程師們當然不願意；但公司卻限期員工7日內簽署繳回，若不繳回，視同默認公司的做法。

張姓工程師說，公司員工年資大多5到10年，其中工程師約有80人，員工參考其他公司做法，提出按比例發給年終、以及提供資深員工與中高齡員工額外補貼等訴求，但不被公司接受，他們正在研議後續因應對策。

勞工處長唐維德表示，聯合再生能源湖口廠以不堪虧損理由，本月4日提出大量解僱勞工計畫書後，縣府即與資方溝通，參考茂迪、華映等公司的做法；由於大量解僱須在60天前預告，因此資方後來將終止契約從原訂7月10日延至9月10日，以符合相關規定，等於除法定資遺費外，另將預告期工資、慰問金等納入其中，一併多給2個月薪水。

唐維德說，外國勞工屬補充性勞工，因此勞動部要求雇主在解僱員工之前，須徵詢本國勞工是否願意取代外國勞工工作的意願。勞工處將持續關注資勞雙方後續協調情況。

縣議員甄克堅、羅美文都接到湖口廠員工的求助，要求縣府積極介入協調，務必保障勞工權益。

勞工處表示，由於不敵中國削價競爭，造成國內光電產業虧損，聯合再生能源公司是昇陽、新日光和昱晶3家光電公司經重組後，去年10月正式合併，保留在新竹工業區的湖口廠，本國員工450人、外國勞工200人。

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