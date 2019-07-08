文大進修推廣部遭裁員 工會籲教育部介入調查

2019-07-08 15:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕打壓工會？文化大學日前以虧損及職務重疊為由，解雇進修推廣部職員，但部分職員早加入高教工會，今工會赴教育部門口抗議，質疑校方打壓工會，痛批其「打壓工會更勝長榮！」將提勞資爭議調解與後續訴訟，並呼籲教育部介入調查。

遭解雇的文大進修推廣部公關組長翟敬宜表示，校方指稱進修推廣部虧損達10億元，但文大財務向來是私校前段班，檢視文大預算及決算書，認為近5年帳面盈虧僅1.7億元，虧10億元的此說法只是解雇員工的藉口，且更有人事費浮編嫌疑，恐涉違法。

翟敬宜質疑，文大日前董事惡鬥，如今勝出的高層把進修推廣部視為當初敵對董事的組織，這波解雇逾50人，有「全面清洗」的意圖，同時間亦大量新聘80多名員工，更質疑校方絕無業務緊縮，而是惡意解雇。

高教工會指出，文大進修部遭解雇成員中，有人早已加入高教工會，也質疑校方是針對工會的活動進行打壓，已違反勞基法，未來將替會員打官司，先提請勞資爭議調解，再至勞動部控訴，並呼籲教育部介入調查，釐清文大財務乃至惡意打壓情況。

教育部表示，人員資遣涉及勞基法，將積極協調勞動部等相關單位處理，至於文大財務不明，也會依私校法，委託會計師進行財務查核，釐清爭議，並提供為勞資爭議的個案認定資料。

文大校方表示，並無惡意打壓工會，是考量100年起推廣部累計虧損近10億元，衡量營運狀況，在組織重疊下，不得已資遣41人、內部轉調25人，重申過去1年自動離職及新進人員是正常組織運作；另也查出部分推廣部員工的工作與推廣業務無關，是否涉不法掏空，將另請檢調偵辦。

文大教育長許惠峰則回應，自己並非肥貓，外傳350萬元薪資不實，若要謠傳將依法提告；另提，教育部去年3月來函，認為進修推廣部的財報有問題，人事成本應獨立，重新估算後，才驚覺推廣部從100年起有400多人，但累計下來虧損9億9800萬元，光去年就虧2.9億元、前年虧1.6億元，從原先文大財報是看不出來的，因推廣部把人事、水電、租金等支出列在校本部名下，只看營收才會誤以為有賺錢。

許惠峰還說，至於部分解雇職員質疑是董事惡鬥爭議，認為太過政治性用語，推廣部虧損是鐵的事實，為了文大利益才調整，否則未來將拖垮校本部，且虧損從100年起，而董事紛爭應是106年起才發生，至於高教工會，則強調自己並未針對，至今不知工會成員確切數量，何來針對之說？

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