員工績效獎金打折 台北市聯合醫院：盈餘不理想

2019-06-06 20:09

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院最近傳出全體員工績效獎金遭減，非醫師職務者的績效獎金更被打6折，引來工會抗議。對此聯醫表示，獎勵金係由盈餘提撥「預支」，今年第一季盈餘不理想，為避免發生盈餘不足溢發獎勵金的情況才調降。

近年聯醫工會接到許多聯醫員工回報，績效獎金比過去少了許多，以為是受考績影響，不過工會事後發現，原來是聯醫院方未跟工會協商就單方面下修員工績效獎金，非醫師職務者績效獎金更被打6折。聯醫工會理事長蔡旻璋解釋，員工績效獎金是由點數乘以點值，這次院方直接將點值減少，以護理職類為例，過去每點是以120元計算，但這次卻減為每點70元，員工每年收入依照職務不同，將減3840元到2萬4000元不等。

工會也向聯醫提出三項訴求，第一是恢復原有績效獎金點值計算基礎；其次是院方應召開說明會清楚解釋扣績效獎金與各職務的落差的情況與原因。第三，工會也要求院方，悠關員工的重大福利應該要先與員工、先與工會討論。

對此聯醫表示，醫院收入來源約83%以上來自健保收入，受健保點值影響甚鉅，107年聯醫受台北區健保點值及攤扣制度影響就有3.74億元之減損，導致整體盈餘大幅減少，獎勵金減少3.12億元。聯醫也說，獎勵金係由盈餘提撥「預支」，並於審計處次年8至9月審定前年度決算後，結算獎勵金，多退少補。

聯醫指出，北市聯醫受限於台北區健保點值持續低下，加上勞動基準法修法後人事成本上漲，院方為避免盈餘不足溢發獎勵金之情事，108年第二季起調降預支額數，如果108年全年營運決算樂觀，將會覈實補回獎勵金。

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