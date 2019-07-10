跨境拚經濟 中市府媒合業者與電商

2019-07-10 15:48

〔記者張菁雅／台中報導〕協助業者跨境拚經濟，台中市政府經發局成立媒合平台，邀請跨境電商與在地企業加入，今日正式啟動，希望藉由跨境電商，協助企業走向國際市場。另外，經發局將在東協廣場設置具產業跨境推廣、創業育成及智慧科技等綜合型功能的示範基地，預計今年第4季開始對外營運。

台中市長盧秀燕出席啟動記者會表示，她自己在家裡買衛生紙、泡麵、洗衣精都是透過電商，台中市使用網路人口很多，這方面已十分成熟，希望藉著電商媒合平台的成立，可以把台中市的商品輸出到國際，未來電商、電競都會是台中市大力發展的新創產業。

經發局表示，加入平台的電商有阿里巴巴國際交易市場、越南電商悅購數位、香港商易通全球跨境電商及台貿全球電商，平台也開放台中在地產業申請登錄包括公司介紹與主要產品等資訊，目前有黑沃咖啡、3點一刻、芋樂大世界等業者加入。

另外，位於東協廣場2樓的跨境體驗實體示範基地，將提供創業諮詢輔導、創業食物與創新科技課程、新創交流活動、創業資源諮詢等服務，今年第4季開始對外營運。

經發局強調，透過示範基地與媒合平台，打造實體與虛擬基地並行，希望能發揮服務、橋樑與共享功能，企業不只是把商品上架到電商，電商可提供產品包裝、行銷等專業建議，讓商品賣得更好。

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