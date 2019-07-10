一張老照片竟變成「找同學大會」

2019-07-10 15:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一張尋求龍井國中團體舊照地點為何選在龍井區公所的老舊照片，竟樓歪成「找同學大會」，大家拼命認同學，PO文者還被肉搜洩露年齡，讓PO文又好氣又好笑。

網友Candy Chen在臉書龍井之鄉貼上以前就讀龍井國中拍畢業照，在龍井區公所拍時的舊照片，因為她認為，畢業照應該是在學校，為何會在龍井區公所

，她因忘了原因，因此ｐｏ照片請群組內同班同學來解惑。

不料，留言一大堆，解惑者不多，但卻樓歪成「找同學大會」，有人說「目光一直在那個二排右三」，還有人邀請該屆的同學一起加ｌｉｎｅ，還有人直稱Candy Chen是學姊，還有人說「看到這張照片我就知道……妳是姊字輩的……」、「可見你的資歷深，見多識廣，還有就是透露出你大概幾年級」。

Candy Chen還被肉搜出「是可能屬猴57年次或屬雞58年次」，讓她忍不住哀號 「明明是要問怎麼跑到公所拍團體照，結果竟然樓歪掉了」。

Candy Chen說，她是70年進入龍井國中，73年畢業，因此她還記得當年的學號是0開頭。

不過，還有人給答案，但答案不一，有人說「因為有階梯可以排位」，有人「因爲...那時後的公所蓋得不錯。前面的路叫觀光路是有原因的。是那個年代....公所的建築算是屬一屬二的，蠻多人去觀光的，所以叫觀光路。這是友人跟我說的，是真？是假？我也不確定。」

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