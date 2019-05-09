畢業76年 7位9旬校友開同學會：真正歡喜

2019-05-09 15:39

［記者王涵平／台南報導］憶校園生活、合唱日文歌、尋老照片影中人…，7位9旬菁寮國小校友今返校開同學會，看到同學元氣十足話家常，直說「真正歡喜！」

91歲蕭慶發與90歲楊元明、林再居、呂水返、廖靜娥、莊玉馨與黃秀蓮等7位，今日上午從各地返回母校菁寮國小，一見面，話匣子打開，回憶湧上心頭。

10年前菁寮國小百年校慶時，邀請校友參加，7位同學也曾與其他同學返校，每年開1次同學會，但由於有些同學或因旅外定居、或因身體狀況，因此不一定都能出席。

林再居看到同學的興奮心情溢於言表，他說，平時只能在家與老伴相對或是管孫子，但孫子散居他地也管不到了，同學能再相聚，實在真正歡喜。

呂水返表示，當年從白沙屯走路上學，約2、3公里，都是打赤腳，但都是石子路，非常不舒服，因此冬天要走在沒水的圳溝土路比較舒服。林再居則說以前有些同學已有腳踏車，因此常赤腳跟在腳踏車後面跑，到學校已是整身汗。

回想起校園生活，林再居說，當年一進校門就是木造建築，教室也是木造，只有一層樓，日本老師都很嚴格，上課都要很準時，慢個5分鐘都不行，稍不聽話就藤條打屁股，一坐下就很痛，以後自然很乖。

廖靜娥是班上老師廖慶安的女兒，她回想起以前每位同學都要取日本名字，看著老照片努力認人，但有點吃力，不過，她帶著同學一起唱首日本歌，頓時彷彿走入時光隧道，當年在班上唱歌的兒時生活。

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