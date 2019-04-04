世紀同學會！超過3500人席開400桌

2019-04-04 15:22

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣水林蔦松國小今天舉辦百年校慶，超過3500名校友攜家帶眷參加，學校特別租下校旁2分大農地，席開400桌，老同學話當年，場面熱鬧溫馨。

蔦松國小百年校慶活動學校、校友及全村村民總動員，一年前開始籌備，為號召校友們回娘家，校友會、學校更合力拍攝宣傳影片，校友、前立委陳劍松還特別為影片主題曲寫詞。

分散各地看到影片感動揪團今天回母校，整個村落車水馬龍熱鬧滾滾，數十年不見老同學認出對方特別興奮，聊著畢業後生活點滴，也一起回憶當年求學趣事。

今天校慶活動有校友運動會、校友進場、趣味競賽、世紀大餐會、童玩體驗、在地小農市集及同學會。

重頭戲是超大型同學會，400桌座無虛席，最高齡97歲黃文來與子女一起出席，另傑出校友林善志是台塑總經理更是五度五關的五燈獎的得主，上台高歌，歌聲不輸專業歌手。

縣長張麗善率多位縣府一級主管與會祝福學校百歲生日快樂，並與副縣長謝淑亞等人獻唱「熱情的沙漠」，最後由全體召集人共同演唱一首「我的故鄉是蔦松」，表達對故鄉的思鄉情懷，場面溫馨。

第37屆校友郭吉來帶著高齡母親郭王世蓮與子女、孫子參加，郭吉來說，已故父親也是蔦松國小校友，母親把父親喪葬結餘款30萬元捐給蔦松國小，這次百年校慶她又捐出自己的老人年金20萬元給學校，資助清寒學生。

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