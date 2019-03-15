嘉市民族國小百年校慶暖身 640學童跳街舞快閃市區

2019-03-15 10:20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市民族國小創立於西元1919年，今年正好100歲，學校於30日舉辦百年校慶活動，今天上午集結全校640名幼兒、國小學童，9點自學校出發，沿著學區內踩街，並定點在嘉義城隍廟、嘉義市政府及九華山地藏庵前表演街舞、快閃演出，不少民眾見學童可愛舞蹈，也駐足觀賞。

民族國小校長查顯良表示，學校邀請「築夢者」團員羅國銓跟黃政嘉，到校指導街舞，有別一般運動會舞蹈，學生們跳得有活力、也很開心。

他說，因校慶活動日期接近兒童節，活動規劃校慶大會當天，由校友會提供長達50公尺的超大氣墊樂園，也有旋轉木馬、小型海盜船、英語益智遊戲等，讓孩子享受「歡樂百年校慶」氛圍。

家長會長顏伯奇表示，家長會也以學校吉祥物思果兒製作紀念T恤贈送給學生，同慶校慶、兒童節。

校友會長、九華山地藏庵董事長黃俊森表示，藉由百年校慶，首度成立校友會，藉此凝聚校友、支持學校教學及活動，讓學校跨越100年、繼續提升。

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