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跨海圓夢！旅日「泡麵之父」吳百福日本鄰居到嘉義朴子參訪好友故居

日本「泡麵之父」吳百福的日本大阪鄰居豐田（前）造訪位於嘉義縣朴子市的吳百福故居。（黃煌權提供）

日本「泡麵之父」吳百福的日本大阪鄰居豐田（前）造訪位於嘉義縣朴子市的吳百福故居。（黃煌權提供）

2024/07/20 14:22

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本泡麵及杯麵的發明者、有「泡麵之父」美稱的吳百福，是道道地地的嘉義縣朴子人，其在日本大阪池田市的老鄰居豐田夫妻，日前從日本到台灣，在文化里長楊石旭居中連絡下找到吳的堂弟吳安行，豐田夫婦到吳百福的故居參觀時，心情激動到紅了眼眶，再三感謝朴子人的熱情讓他們夫妻可以跨海圓夢。

楊石旭表示，朴子囝吳百福移民到日本大阪，創辦日清食品行發明泡麵成為國際知名企業家，位於大阪池田市的泡麵博物館有吳百福紀念雕像，是當地知名觀光景點。

楊石旭指出，現年76歲、在日本教歷史的豐田已經來過台灣多次，最大願望就是能探望吳百福的老家，前天（18日）傍晚6點左右在台灣友人陪同下來到朴子，表達參觀吳百福故居的心願，他立即連絡吳百福的堂弟吳安行，雙方約在舊的朴子警分局會合。

楊石旭說，吳百福故居與舊朴子警分局只有一路之隔，儘管老家已經拆除，只剩下空地及幾顆大樹，但豐田先生還是隔著圍籬仔細端詳，在聽著吳安行講解時，還一度紅了眼眶，顯見內心百感交集。

豐田和太太離去前再三感謝楊石旭與吳安行等人，表示這次可以圓夢到吳百福故居參觀，讓他感受到朴子人的熱情，非常的開心、滿足，下次一定還要來朴子品嚐各種美食。

日本「泡麵之父」吳百福的日本大阪鄰居豐田（右三）造訪位於嘉義縣朴子市的吳百福故居。（黃煌權提供）

日本「泡麵之父」吳百福的日本大阪鄰居豐田（右三）造訪位於嘉義縣朴子市的吳百福故居。（黃煌權提供）

日本「泡麵之父」吳百福位於嘉義縣朴子市的故居，老家已拆除剩幾棵大樹。（黃煌權提供）

日本「泡麵之父」吳百福位於嘉義縣朴子市的故居，老家已拆除剩幾棵大樹。（黃煌權提供）

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