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環保志工群英會澎縣初賽 陳光復敲鑼揭幕

澎湖環保群英賽，由縣長陳光復敲鑼揭開序幕。（澎湖縣政府提供）

澎湖環保群英賽，由縣長陳光復敲鑼揭開序幕。（澎湖縣政府提供）

2024/07/20 14:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球暖化效應形成，澎湖縣政府今（20）日在縣立體育館，以「淨零進行式 生活綠實力」為主題，舉辦一年一度的環保志工群英會縣內初賽。縣長陳光復前來敲鑼為活動揭開序幕，並為來自各社區、學校及水巡守隊等16支隊伍、近300位環保志工爭取佳績，代表澎湖參加全國競賽。

陳光復表示，澎湖名聲享譽世界，備受國內、外遊客肯定，我們有舒適的自然環境、乾淨的海岸與道路，這都仰賴於大家彼此共同的維護。今年我們獲得Booking.com「全球最好客目的地」第2名；幾年前舉辦的鐵人三項賽，也被多國選手票選為最希望重遊的城市第2名。縣府致力於環境永續發展，提倡綠色生活理念，推動多項環保措施，讓更多民眾能夠參與到綠色生活的行動中來，期盼透過各項政策和活動，將澎湖營造成為一個綠色、美麗、宜居的島嶼，讓每個人都能享受更好的生活品質。

此次活動競賽總獎金達新台幣14萬元，競賽項目包含「環保金頭腦」、「資源分類王」，手腦並用的「資源灌籃高手」、「清掃接力賽」等4項，而各競賽項目中均融入環境教育知識與環境保護的觀念。

議長陳毓仁、議員許國政、環保局長楊書舜、立委楊曜助理段湘玲等人，一同前來為選手加油打氣，獲得縣內賽前3名隊伍，10月26日至花蓮參加環境部主辦「全國環保志（義）工群英會」，為縣爭光。

澎湖環保菁英齊聚一堂，爭取代表澎湖參加全國賽。（澎湖縣政府提供）

澎湖環保菁英齊聚一堂，爭取代表澎湖參加全國賽。（澎湖縣政府提供）

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