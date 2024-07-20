新北市府攜手Xpark「山海造林」 放流6千顆紫海膽

新北市府與多個單位合作推動「山海造林」計畫，活動現場放流紫海膽、九孔（圖）等生物。（新北市漁業處提供）

2024/07/20 14:15

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府響應聯合國永續發展指標（SDGs）「永續海洋」，今（20）日在貢寮區海洋資源復育園區舉辦「山海造林─生物多樣性復育」放流活動，市長侯友宜出席表示，市府結合產學力量推動山海造林計畫，也推動海洋教育從小紮根，每年暑假開辦「珊瑚小學堂」及「和美海之家」等珊瑚種植體驗課程，讓民眾透過親手種植珊瑚，進而重視海洋生態。

活動現場，眾人放流6000顆紫海膽、川紋笛鲷魚苗1萬尾、條石鯛2000 尾、九孔2萬顆。

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侯友宜表示，新北四面環海，市府每年與漁會合作辦理覆網清除，並推動刺網漁業實名制、輔導刺網漁船轉型，另外在萬里、野柳、瑞芳、貢寮區劃設4處水產動植物繁殖保育區，也在卯澳灣設立栽培漁業示範區；市府也以海洋資源復育園區為基地，結合國立台灣海洋大學及台灣山海天使協會等產學力量推動山海造林計畫，每年於卯澳灣海域種植500株珊瑚，也積極培育種苗豐富海洋資源，自2019年至今已與海洋大學放流九孔52萬顆、花枝苗2萬5千尾、海水魚苗8萬尾。

侯友宜說，市府今年與台灣橫浜八景島股份有限公司合作，推動海洋教育及技術交流，預計下半年度於該公司位在桃園市的「Xpark水族館」展示市府與海洋大學的復育成果，相信在產官學與民間團體努力下，可以改善海洋環境。

Xpark總經理手嶋一雄表示，Xpark作為北台灣最大的水族館，是進行海洋生態教育的優良場域，這次與市府合作展示東北角海域珊瑚復育成果，民眾將可以認識貢寮卯澳灣常見的軸孔珊瑚及其中豐富的生態系，未來也會持續與新北市海洋復育園區技術交流，期望除了珊瑚，也能展示更多東北角在地海洋生物。

漁業及漁港事業管理處補充，新北市海洋資源復育園區為推動海洋永續重要的基地，也有提供預約導覽的服務，歡迎對海洋生物有興趣的民眾預約導覽，透過專人解說了解新北市海洋資源保育成果、海域生態生物多樣性。

新北市府與多個單位合作推動「山海造林」計畫，活動現場放流紫海膽、九孔（圖）等生物。（新北市漁業處提供）

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