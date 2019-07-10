07/10 各報重點新聞一覽

2019-07-10 06:08

自由時報

首例 監院13：0彈劾退休法官

高雄橋頭地方法院已退休法官張俊文，在法官任內審理歐姓被告酒駕所涉公共危險罪，竟複製蘇姓被告的簡易判決書內容，製作錯誤的判決書並送達歐；監委調查後，認定張違失事證明確，情節重大，提案彈劾，監察院昨以十三比○的票數通過彈劾，全案移送職務法庭審理，依法懲戒；由於張已退休，目前看起來比較有效的處罰方式是罰款。

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美售台M1A2T戰車等4項軍備

向美國爭取多年的M1A2戰車軍購案終獲進展！美國國務院在美東時間七月八日批准一○八輛「M1A2T」戰車、刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等四項對台軍售案，進行「知會國會」程序，預計一個月後生效。國防部表示，四項軍備共廿七億美元（約新台幣八四一．四六億元），這是美國川普政府第四度對台軍售，顯示台美持續鞏固安全戰略夥伴關係。

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46小時跨越黑潮 台灣仿古舟抵與那國島

日本科學博物館為驗證3萬年前祖先移民路徑，與台灣史前文化博物館合作「跨越黑潮，復現3萬年前的航海實驗計畫」，由日本打造的仿古圓木舟，7日中午從台東長濱鄉烏石鼻港出發。5名划手觀星象找方位，昨天上午近11點在日本沖繩與那國島久部良港上岸，船隊特別拿出中華民國國旗合影留念。這趟航程總計划46小時、225.62公里。

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聯合報

美售台108輛M1A2戰車、250枚刺針飛彈

美國務院批准對台軍售案，包括一○八輛M1A2艾布蘭戰車與相關設備和支援，以及二五○枚肩射型FIM-92F刺針飛彈及相關配備，總金額約廿二億美元（約合台幣六八五億元）。

外交電文批川普 英大使遭美冷凍

英國駐美大使達洛許批評川普政府的機密外交電郵曝光，引發川普不滿，八日表示與達洛許斷絕往來。本月將下台的英國首相梅伊，也因表示支持達洛許連帶遭殃，遭川普譏諷。

中國時報

逃犯條例已死

香港政府修訂《逃犯條例》，引發多場示威抗議和流血衝突，香港行政長官林鄭月娥昨日表示，政府工作做的不好，未能掌握社會脈搏，政治敏感度亦不足，修例工作完全失敗，相關草案已經壽終正寢，「The bill is dead」。她更表明，願意在不設前提的情況下，與學生代表公開會面。

藍營基層憂 郭不理智到底

前鴻海董事長郭台銘8日與青年座談時，不察麥克風未關，針對韓國瑜脫口說出「他已經不理智了！」引爆失言爭議。郭台銘昨（9）日硬拗「我才不理智，我投入選戰，大家都說我不理智，但我會不理智走到底。」

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