美售台M1A2T戰車等4項軍備

2019-07-10

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕向美國爭取多年的M1A2戰車軍購案終獲進展！美國國務院在美東時間七月八日批准一○八輛「M1A2T」戰車、刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等四項對台軍售案，進行「知會國會」程序，預計一個月後生效。國防部表示，四項軍備共廿七億美元（約新台幣八四一．四六億元），這是美國川普政府第四度對台軍售，顯示台美持續鞏固安全戰略夥伴關係。

川普政府第4度軍售台灣

根據美國國家安全合作局（DSCA）公布的資訊，美國售我一○八輛「M1A2T」戰車及二五○枚「人攜式短程防空飛彈」（刺針飛彈）與附屬裝備的總金額為廿二．二三五六億美元（約新台幣六九二．九七億餘元）。另，拖式2B飛彈、標槍飛彈為續購案，因此未公布於DSCA網站上。據軍方估算，這四項軍售案的總金額約廿七億美元。

鑑於我國主力戰車日趨老舊，自二○○○年起，我方多次向美方爭取採購「M1」戰車，皆未獲具體進展。據了解，軍方近五年將採購數訂定為一○八輛，持續和美方溝通後，苦等十九年終獲首肯。

國軍向美方採購「M1A2T」戰車，一併購入拖板車、M88A2裝甲救濟車等裝備，但美方公布的軍售文件中，未列入我方爭取的主動防禦系統（APS）。

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