首例 監院13：0彈劾退休法官

2019-07-10

〔記者謝君臨、鮑建信、吳政峰／綜合報導〕高雄橋頭地方法院已退休法官張俊文，在法官任內審理歐姓被告酒駕所涉公共危險罪，竟複製蘇姓被告的簡易判決書內容，製作錯誤的判決書並送達歐；監委調查後，認定張違失事證明確，情節重大，提案彈劾，監察院昨以十三比○的票數通過彈劾，全案移送職務法庭審理，依法懲戒；由於張已退休，目前看起來比較有效的處罰方式是罰款。

酒駕判決書 張俊文複製錯誤

監委高涌誠表示，張俊文承認「忙中有誤」，類似這樣的案子屬重大失誤，公務員懲戒委員會過去的審理都是降級改敘，幾乎沒有爭議；會議主席陳師孟則說，此案應為法官彈劾「雙軌制」的第一案例，意即法官評鑑委員會尚未做出決定，監院即先彈劾，之後將直接送職務法庭審理。

彈劾案文指出，張俊文審理歐姓酒駕案件，製作簡易判決處刑書，但該判決書除了被告姓名、住址及年籍資料記載為歐姓之外，其餘包括起訴案號、主文、事實、理由及附件等，所載的均為另名酒測值較高的蘇姓被告，即誤引橋頭地檢署蘇姓被告涉犯公共危險案，檢察官聲請簡易判決處刑書的內容；歐因此被誤判較重刑罰，嚴重侵害當事人的訴訟權益及司法信譽。

張俊文法官已轉任律師，記者昨電話連絡，但張的電話沒人接。

司法院表示，法官法雖已三讀通過，但總統尚未公布施行，目前法評會認為有懲處必要，還是得先送監院彈劾後送職務法庭。

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