苑裡櫻花休憩區 長滿雜草惹民怨

2019-07-09 20:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所之前於火炎山隧道口前空地種植櫻花，更取名為「苑裡櫻花休憩區」。原本希望成地方新亮點，但後來櫻花存活率不理想，引來不少批評聲浪。最近又有鎮民指出，火炎山隧道口前的櫻花休憩區，長滿雜草，讓人傻眼。

苑裡鎮公所表示，由於保固期已過，之前鎮公所委外的除草標案也流標，將會由建設課派員前往清理，以免影響觀瞻。關於民眾批評苑裡鎮公所似乎管理不周，苑裡鎮公所則回應，未來將定期派員前往整理環境。

批評民眾指出，苑裡鎮公所於該處種植超過200棵櫻花，本應妥善照顧整體環境，從名稱取名為苑裡櫻花休憩區便可窺知，但是卻發生長滿雜草，有些雜草甚至長得跟架起樹苗的根木差不多高，經過一瞥，讓人懷疑是一片無人管理的空地。

「苑裡櫻花休憩區」之前多次引發爭議，鎮民批評之前苑裡盲目跟隨台灣種植櫻花的「粉紅色」風潮，再不適合的地方種櫻花，例如前年爆出的櫻花存活率僅約一成五，讓人傻眼。當時苑裡鎮公所曾表示，當初選擇該處是考量位於隧道口前，且是苑裡鎮與三義鄉交界處，栽種櫻花相當美觀，也代表歡迎遊客蒞臨苑裡的意涵，應該不會再移地種植。

不過如今出現慘狀，鎮民直指「經過看到栽種的山櫻花空了一大片，真的很慘烈！」常行經火炎山隧道的用路人表示，望眼看去竟然發現目前未開花但是卻滿是雜草，當下真的相當傻眼。

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