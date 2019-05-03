散步撞雜草、階梯變古道… 苑裡義渡公園挨轟

2019-05-03 22:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡里義渡運動公園雜草叢生，民眾看不下去，呼籲苑裡鎮公所盡速清理，定期維護。苑裡鎮公所則說，獲報後會派員清理，保持義渡公園整齊。

苑裡鎮公所說，義渡公園環境雜草蔓生髒亂，鎮公所會盡力改進。對於民眾反映期盼鎮公所定期派員清理，公所則說，目前鎮內主要公共設施都固定3個月派員清理雜草，不過目前相關標案尚未標出，所以動作較遲。

義渡運動公園雜草叢生，有民眾去運動，走在步道上不時撞到長到上面的雜草，相當傻眼，而且不僅只有一、兩處，民眾形容說，「到義渡公園散步，不停撞到雜草真的很無奈」。

民眾直指，鎮公所應該定期派員整理、巡視，雜草蔓生不但已經影響步道，就連從平面道路走上義渡公園的階梯都是雜草。民眾調侃說，苑裡鎮公所是想把義渡公園打造成山林古道，階梯滿布雜草比較有山林風情嗎？

也有民眾說，義渡公園有其紀念價值，當年先民依靠渡船往來，義渡見證苑裡地區拓墾歷史，既然公部門後來大興土木闢建公園紀念，更應妥善維護。

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