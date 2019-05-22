苑裡「浪漫130」 擬設大埔生態園區完整觀光

2019-05-22 20:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣130縣道苑裡鎮路段附近擁有不少景點，加上苑裡鎮去年獲得票選觀光小鎮第一名殊榮，苑裡鎮公所為更完善整體觀光路線，擬於蕉埔國小對面設置大埔生態園區，除了栽種植物，並利用綠美化花架作為市集，客委會目前要求鎮公所修正相關計畫後再上呈審議補助。

苑裡鎮長劉秋東表示，130縣道沿線包括金良興觀光磚廠、山腳國小日治時期宿舍群、藺草文化館、苑裡農會稻田彩繪等，加上130縣道假日常有自行車友，加上鄰近三義木雕博物館，也有不少觀光人潮行經，若能於中途設置具備綠美化生態的文創市集，將有助地方觀光發展。

立法委員陳超明也邀集客委會前往現勘，協助爭取補助。陳超明國會辦公室表示，當地為傳統客家聚落，若能設置市集，將提供更多空間公在地民眾交流，成為苑裡客家文化生活圈。

苑裡鎮代賴政瑞、張文財也指出，蕉埔地區出產不少農產品，例如知名的砂糖橘等，若能設置文創市集，也能引入地方特色農產擺攤，協助行銷農產。

劉秋東表示，目前計畫經費粗估1500萬，將採納客委會建議，於原定園區地點、苑裡溪旁延伸設置步道，並由當地蕉埔國小學童彩繪地方風情，更添地方人文風味。

除栽種九重葛、黃金風鈴木等植物，營造景觀，並利用景觀設計下花架設計為攤位，引入文創與農產成為市集。鎮公所也規劃結合社區居民、耆老於空閒時在園區交流，介紹客家老屋、焗香茅、伯公文化等，結合市集成為「傳藝市集」。

另外，硬體設施包括休憩涼亭、廣場以及景觀步道。

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