4盤海鮮2250元！ 消保官：自己的夜市自己要顧好

2019-07-09 14:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕王姓民眾日前到基隆廟口愛四路夜市一家海產攤消費，吃了4盤海鮮花費2250元，質疑「長這麼大沒在夜市吃過這麼貴，當觀光客在宰嗎？」對此，業者喊冤是誤會，顧客消費當下沒反映還很高興；基隆市消保官黃美瓏今天說，業者販售的是較高價位的海鮮，在夜市的確容易導致誤會，已建議業者重新檢視要販售的商品。

王姓民眾在臉書爆怨公社表示，他點了檸檬蝦、奶油蝦、涼筍及4顆蛤蠣，共4盤海鮮花費2250元，重點是還很難吃，蛤蜊都是沙，「長這麼大沒在夜市吃過這麼貴，當觀光客在宰嗎？」

海產攤李姓業者說，天氣炎熱，海鮮跟竹筍產量減少，進價就提高了，她現場販售的海鮮都有標價，不會強迫中獎，若有問題當下可以反映，「那天有打折，他也高興的走了，不知道他心裡有疑問，事後在臉書PO文，我也很納悶。」

李姓業者強調，開業10多年沒有遇過類似糾紛，客人當場反映一定會配合，不要就不會煮，她做生意也是要做長久，因為疏忽造成大家困擾很抱歉，會盡量改善讓顧客滿意。

消保官黃美瓏說，經查業者販售的蛤蠣是文蛤，有拳頭的大小，市價1斤100多元，其他販售的魚蝦也是活體，相較冷凍的海鮮價位是比較貴，現場也有明確的標示份量，但比較有爭議的文蛤是標示時價，沒有事先充分告知消費者價格及計價方式，讓消費者有權決定買或不買，結帳時才發現進而產生誤會，業者對於未充分說明產生誤會，也同意會退還費用。

黃美瓏說，該業者在夜市販售高檔海鮮，的確容易會讓到夜市消費的客人誤會，已經建議業者好好選擇販售的產品。基隆市長林右昌也說，請大家安心來基隆消費，市府會為消費者把關。

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