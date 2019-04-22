賣場標示「單位定價」 僅3成落實、全台農會皆無

2019-04-22 10:38

〔記者陳宜加／台北報導〕貨架標示「單位定價」已是國際趨勢，行政院消保處6年前就指導各大賣場推動「單位定價」措施；但根據消保處去年調查，僅不到3成大賣場落實，業者均承諾，今年將配合推動辦理。

消保處去年調查全台24家賣場、超市，發現僅7家業者已實施「單位定價」；今年2月19日再度行政指導，多數業者均承諾配合，消保處也表示肯定，認為消費者與企業經營者在建構合理的消費環境上，創造雙贏。

目前包括家樂福、大潤發、愛買、全聯、好市多、惠康、大買家等7家業者，均已標示「單位定價」；美廉社、台灣楓康、喜美超市等3家業者已同意於下次修正標示程式時實施；另有10家農會超市尚未實施「單位定價」，但農委會表示願意輔導全國農會超市修正。

消保官王德明表示，國際標準化組織（ISO）去年12月7日發表「單位定價」指南。「單位定價」意義即為在貨架上相同種類的商品，以相同單位標示每單位價格，提供消費者更清楚、易懂的資訊，作為選購參考。

以洗衣乳為例，貨架陳列商品包含不同廠牌、公斤或公升等不同規格、不同價格與特惠價格等，消費者不容易挑選物美價廉的商品。若有「單位定價」，無論何類商品，消費者均可以透過迅速比價而做出選擇。

王德明也說，精進作法依商品特性、例如固體或液體，同類商品標示相同單位定價，固體以公斤或公克標示，例如米、洗衣粉以「1公斤」、蛋以「100公克」為單位；液體以公升、毫升標示，例如食用油以「1公升」、醬油、沐浴乳、洗髮精以「100毫升」為單位。

至於無法用法定度量衡標示商品，則依業界習慣標示，例如衛生紙巾以1張、抽或100張、抽為定價單位。

此外，業者也須標示優惠期限或相類文字，例如「售完為止」。王德明指出，「單位定價」雖是行政指導，但業者配合值得肯定，期許更多業者自發性配合。

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